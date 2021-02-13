أمر وزاري يخص العاملين بعقود وأجور يومية في الكهرباء

2021/02/13 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أمراً وزارياً يخص العاملين بصفة عقود وأجور يومية.

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