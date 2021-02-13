في السليمانية.. هزة أرضية بقوة 3.1 درجة

2021/02/13 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية، ظهر اليوم السبت، في محافظة السليمانية.وذكرت الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 12:08:30 ظهرًا وقد بلغت قوتها 3،1 درجة حيث تبعد 9 كم شمال شرق قضاء جمجمال – من محافظة السليمانية”.وأشار التقرير، …

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