حسين الشمري رئيسا لفرع نقابة الصحفيين في كربلاء

2021/02/13 | 14:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء

فاز برئاسة نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء حسين الشمري بعد منافسة مع توفيق الحبالي وغانم عبد الزهرة.وقال مراسل /المعلومة/ ان كربلاء شهدت هذا اليوم المؤتمر الانتخابي لانتخابات فرع نقابة الصحفيين في كربلاء بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي واعضاء مجلس الادارة وبعض الشخصيات الحكومية”.واضاف ان حسين الشمري فاز برئاسة فرع النقابة في انتخابات بـ 49 صوتاً مقابل 43 صوت للمرشح الآخر توفيق الحبالي”.واشار الى انه “فاز بعضوية الهيئة الادارية للفرع ماجد الخياط، ضياء الموسوي، وسن البلداوي وطارق الطرفي.



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