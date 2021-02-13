لاعب عراقي يشق طريقه نحو الاحتراف في روسيا

2021/02/13 | 14:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادشارك اللاعب العراقي هادي حيدر في اول مباراة له في الدوري الروسي الإقليمي ضمن صفوف نادي سوكول موسكو الروسي ضد فريق رودينو-م.ودخل هادي حيدر ذو العشرين عاماً، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة ولعب في مركز الوسط، ليقدم مستويات جيدة لفتت انتباه الحاضرين في المباراة.وبهذا يكون هادي حيدر ثاني لاعب عراقي يحترف في الدوريات الروسية، بعد لاعب المنتخب العراقي صفاء هادي الذي يلعب في صفوف كريليا سوفيتوف في مدينة سمارا والذي ينشط حاليا في الدرجة الأولى .وتجدر الإشارة الى ان اللاعب هادي حيدر لعب سابقا في اكاديميات نادي مينسك البلاروسي (٢٠١٠-٢٠١٤)، ونادي كرومكاجي مينسك البلاروسي (٢٠١٤-٢٠١٥) و نادي توربيدو موسكو الروسي (٢٠١٧-٢٠١٨) مع الفئات العمرية و لعب مع رديف الشرطة في ٢٠٢٠.



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