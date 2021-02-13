السفير الصيني: الاتفاقية مع العراق حقيقية وامتلك نسخة منها

2021/02/13 | 15:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد السفير الصيني في العراق، تشانغ تاو، عزم حكومة بلاده المضي بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة مع الجانب العراقي، مؤكدا وجود اتفاقية تضم بنود تفصيلية ابرمتها حكومة عادل عبد المهدي وان حكومتي البلدين تمتلكان نسخاً منها.وقال تشانغ تاو، في تصريح صحفي، ان “الاتفاق بين الصين والعراق موجود وهو حقيقي، وهناك نسخا من الاتفاقية لدى الحكومتين ووزارة المالية العراقية”، مشيرا الى انه “يمتلك نسخة خاصة”.وأضاف السفير الصيني ان “الاتفاقية تضم بنوداً تفصيلية وملاحق”، لكنه أردف بالقول “لا يمكن الكشف عنها نظراً لوجود ترتيبات تجارية تقتضي السرّية”، مشيرا الى انه التقى وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي وبحث معه […]

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