العراق يسجل انخفاضاً بإصابات كورونا عن حصيلة يوم أمس

2021/02/13 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (13 شباط 2021)، تجسيل انخفاض بإصابات فيروس كورونا، عن يوم أمس، فيما سُجلت سبع حالات وفاة في عموم البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان موقفها الوبائي اليومي، وتلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الفحوص المتخبرية، التي أجرتها دوائر الصحة في عموم البلاد 38411 نموذجاً".

وأضافت، أن "الإصابات التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 2190 حالة، وحالات الشفاء 1158، والوفيات سبع حالات".

وأشار بيان الموقف الوبائي، إلى أن "حالات الشفاء 605980 بنسبة تعاف بلغت 94.4، والإصابات الكلية ارتفعت إلى 641628، والوفيات بلغت 13164".

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