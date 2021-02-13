الشرطة المجتمعية تمنع هروب فتاة بعمر ١٣ عاما بسبب خلافات والديها في ذي قار

2021/02/13 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعاد قسم الشرطة المجتمعية التابع الى دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية فتاة بعمر ١٣ عاما الى ذويها، بعد أن حاولت الهرب بسبب خلافات والديها المستمرة في ذي قار .وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/نسخة منه " ان العملية جاءت على خلفية الإخبار الذي ورد الى الشرطة المجتمعية من مديرية شرطة ذي قار بشأن وجود فتاة في احدى سيطرات مداخل مدينة الناصرية، الأمر الذي دعا مفارز المجتمعية الى التوجه الى مكان تواجد الفتاة، حيث تبين أنها تعاني من ضغوط نفسية كبيرة نتيجة الخلافات بين والديها، وتم الاتصال بهما والحضور بهدف توجيههما وحثهما على ضرورة ابعاد افراد الأسرة عن أجواء الخلافات العائلية، ومراقبة سلوك أبنائهم، وقد تم تسليم الفتاة بعد اخذ التعهدات اللازمة بعدم التعرض لها بالاذى وحسن رعايتها والاهتمام بها"./انتهى ح

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