سومو تنفي بيع شحنة من منتوج زيت الوقود عراقي المنشأ عبر الأراضي التركية

2021/02/13 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفت شركة تسويق النفط سومو، السبت، بيع شحنة من منتوج زيت الوقود عراقي المنشأ عبر الأراضي التركية.

وذكر بيان للشركة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الشركة تود أن توضح للرأي العام والمهتمين بالشأن النفطي بأنها الجهة الوحيدة والحصرية المخولة قانونيا بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية كافة".

وأكد البيان أن "تصدير منتوج زيت الوقود العراقي في هذه المرحلة يكون عبر المنفذ الجنوبي من الخزانات العائمة حصرا (POLA & EVGENIA الراسية في منطقة المخطاف عند المياه الإقليمية العراقية في الخليج العربي".

وبينت أن "الإعلان عن بيع شحنات من هذا المنتوج من قبل جهات أخرى على أنها شحنات عراقية المنشأ فهي غير قانونية وتتحمل هذه الجهات كامل المسؤولية القانونية كون هذه الشحنات مهربة يحاسب عليها القانون العراقي".

وتابع البيان أن "شركة تسويق النفط تنفي قيامها بالإعلان عن بيع شحنة من منتوج زيت الوقود عراقي المنشأ عبر الاراضي التركية وستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في بيع شحنات زيت الوقود على أنها عراقية المنشأ عبر أي منفذ كان".

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