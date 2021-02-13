روحاني يحذر من “موجة رابعة” لفيروس كورونا

2021/02/13 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من احتمال مواجهة موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا في ظل تسجيل زيادة للإصابات في بعض المناطق.

وقال روحاني إن بعض مدن محافظة خوزستان بلغت المستوى الأحمر، وهو الأعلى في سلّم التصنيف الذي تتبعه إيران، وذلك بعد أسابيع من مستويات أدنى في عموم البلاد.

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بالجائحة في منطقة الشرق الأوسط، وهي سجلت رسميا ما يناهز تسعة وخمسين ألف وفاة من أصل أكثر من مليون ونصف المليون إصابة.

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