الصحة: الوضع الوبائي بات مقلقا وقد نعود للحظر الشامل

2021/02/13 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة العراقية في بيان شديد اللهجة من خطورة الوضع الوبائي جراء عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأكدت الوزارة أنها أعدت حزمة من الاجراءات الوقائية لمواجهة موجة ثانية من الجائحة قد تكون أقسى من الأولى، مضيفة أن السلطات قد تضطر للتوصية بفرض الحظر الشامل والإغلاق العام لكل المرافق الحيوية إذا استمرت التجمعات البشرية بهذا الشكل.

وأوصى البيان المواطنين كافة بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية وعدم اقامة اي تجمعات بشرية مهما كانت دواعيها وذلك لخطورة الوضع الوبائي يقابله تهاون من قبل المواطنين بأخذ التدابير الوقائية، وفقا للبيان.

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