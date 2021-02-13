العراق يسجل 2190 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/13 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 2190 إصابة جديدة و1158 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

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