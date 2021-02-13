وفد إقليم كردستان يتوجه الى بغداد في زيارة تمتد لحين إقرار الموازنة

2021/02/13 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، عن عزم الوفد الكردي البقاء التوجه الى بغداد، في زيارة تمتد لحين إقرار الموازنة الاتحادية.

وقال صباح في تصريح، ان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني وافق على توجه وفد الاقليم المفاوض إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا ان نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني سيجتمع بأعضاء الوفد تحضيراً للزيارة المرتقبة الى بغداد، والتي ستشهد اجراء الجولة الأخيرة من الحوار قبيل عرض موازنة عام الفين وواحد وعشرين للتصويت.

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