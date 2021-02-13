الأردن والعراق يناقشان تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة

2021/02/13 | 15:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أهمية العمل على تسريع الخطوات العملية للمشروعات الاستراتيجية المنوي تنفيذها بين الأردن والعراق ليلمس آثارها الإيجابية المواطنون والقطاعات المعنية في البلدين.وأشار رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه …

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