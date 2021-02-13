بنود غريبة في عقد ديمبيلي تكلف برشلونة مبلغاً ضخماً

2021/02/13 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مشاركة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في مباراة اليوم ضد ديورتيفو آلافيس ستكون مكلفة للغاية على برشلونة، حتى لو لعب بعض الدقائق كبديل في الشوط الثاني.

وتعاقد برشلونة مع عثمان ديمبيلي في صيف 2017 مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات متوقفة على تحقيق بعض الشروط، وتم بالفعل دفع منها 25 مليون يورو لغاية الآن ، وتبقى 15 مليون فقط لم يستحق دفعها.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن،" هناك متغيرات في عقد ديمبيلي من السهل جداً تحقيق شروطها، مثل أن برشلونة مطالب بدفع 5 ملايين يورو لبوروسيا دورتموند عن كل تأهل لبطولة دوري أبطال اوروبا، بحد أقصى مرتين، وبالتالي حصل الفريق الألماني على 10 ملايين من هذا البند".

وأضاف التقرير أن،" برشلونة متكفل أيضاً بدفع 5 ملايين يورو لدورتموند عن كل 25 مباراة يخوضها اللاعب بحد أقصى 100 مباراة، ودفع النادي الكاتالوني 15 مليون حتى الآن بموجب خوض اللاعب 75 مباراة".

وفي مباراة اليوم، سيصل ديمبيلي إلى 100 مباراة بقميص البرسا، وهذا سيكلف برشلونة دفع 5 ملايين إضافية، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية حتى الآن إلى 135 مليون يورو.

آخر 10 ملايين يورو في المتغيرات من الصعب جداً تحقيقها، وقد تتوقف الصفقة عند هذه القيمة، فالشرط الأخير يتمثل في دفع البرسا 5 ملايين يورو عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بحد أقصى مرتين.

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