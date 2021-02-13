“سومو” توضح بشأن بيع زيت وقود عراقي المنشأ عبر الأراضي التركية

2021/02/13 | 15:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت شركة تسويق النفط “سومو”، اليوم السبت، توضيحاً بشأن بيع زيت وقود عراقي المنشأ عبر الأراضي التركية.وذكرت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تود التوضيح للرأي العام والمهتمين بالشأن النفطي بأنها الجهة الوحيدة والحصرية المخولة قانونيا بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية كافة”.وأكدت، ان “تصدير منتوج زيت …

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