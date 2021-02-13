تظاهرة لاصحاب سيارات الحمل القادمة من اربيل بعد قرار منع دخول الخضروات المستوردة الى الموصل

2021/02/13 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ تظاهر العشرات من اصحاب سيارات الحمل (الكيا )بالقرب من سيطرة الشهيد سبهان مدخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" العشرات من اصحاب سيارات الحمل (كيا) تظاهروا ليلا امام سيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل احتجاجا على قرار منع دخول الخضروات المستوردة الى الموصل"./انتهى

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