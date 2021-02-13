الزراعة تتخذ “إجراءات صارمة” لدعم المنتج المحلي

2021/02/13 | 15:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم السبت، ضبط وإتلاف كميات كبيرة من محاصيل الخضر ومنتجات الدواجن المهربة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وأوضح الخفاجي في بيان، أن “هذه الجولات التي تبنتها الجهات الأمنية وبالتعاون مع وزارة الزراعة، شملت بغداد والمحافظات، بغية منع المنتجات المهربة وإيقاف التأثير السلبي على المنتج المحلي”.وأردف، أن “دخول الفرق الجوالة من الامن الوطني والجريمة الاقتصادية إلى العلاوي فضلا عن تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ الحدودية، وتم اتلاف الاف الاطنان المهربة بأنواعها الحيوانية والنباتية وحجز المخالفين”.وأشار إلى أن “هذه الإجراءات الصارمة ستستمر من اجل الأخذ بيد الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بغية تحقيق […]

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