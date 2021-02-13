خبراء عن أول صندوق لبتكوين في البورصة: مفيد للمستثمرين

2021/02/13 | 15:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون أن إنشاء صندوق لعملة بتكوين في البورصة خطوة مفيدة للمستثمرين.وبحسب وكالة “بلومبرغ” فقد عبر مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في “بيتويس أسيت مانجمينت” عن ترحيبه بهذه الخطوة قائلا: “نحن متحمسون لهذا التطور للصناعة بأكملها، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض المنظم والشفاف لفئة الأصول الجديدة هذه”.وتمنى هوغان أن يكون هناك قرارات مماثلة بامريكا تجاه إنشاء صناديق لهذه العملة قائلا: “نتطلع إلى اليوم الذي تتطور فيه البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة إلى حالة يمكن فيها إصدار صناديق بتكوين هنا أيضًا”.وكانت شركة “بيربوس انفيستمينتس” قد أكدت أن منظمي الأوراق المالية […]

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