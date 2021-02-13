العراق.. فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحاً

2021/02/13 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا تقرر فرض حظر للتجوال من

الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحاً

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