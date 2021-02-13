"قفزة كبيرة في كربلاء" .. العراق يسجل اكثر من الفي اصابة بكورونا خلال يوم

2021/02/13 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة

الماضية، فيما شهدت محافظة كربلاء

قفزة جديدة باعداد الاصابات اليومية.

وقالت الوزارة في بيا

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