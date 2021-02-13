عاجل: العراق يصدر قرارات بفرض حظر التجوال وتحويل الدراسة إلى النظام الإلكتروني وغلق المساجد

2021/02/13 | 16:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، يوم السبت، مجموعة من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا.وفرضت اللجنة العليا؛ حظرا للتجوال من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من الـ18 من شباط الجاري.واستثنت اللجنة العليا موظفي الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال.ومنعت اللجنة العليا اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين.كما أغلقت اللجنة العليا المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان.وقررت اللجنة العليا أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

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