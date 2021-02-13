الديوانية يتخطى السماوة بتوقيع الارجنتيني رولو

2021/02/13 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قاد الارجنتيني ماكسي رولون فريقه الديوانية للفوز على السماوة في دوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة على ملعب الادارة المحلية لحساب الاسبوع التاسع عشر من البطولة.

رولون نجح في ايقاف مسلسل التعادلات للديوانية بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86.

واصبح رصيد الديوانية 23 نقطة في المركز التاسع، فيما اصبح رصيد السماوة 17 نقطة في المركز السابع عشر.

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