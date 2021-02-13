اللجنة العليا تقرر فرض حظر جزئي للتجوال

2021/02/13 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً للخامسة صباحاً بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين.

وأضاف المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم السبت: ان الكاظمي يترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

واشار الى ان اللجنة، استثنت منتسبوا الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار من حظر التجوال، لافتا الى ان اللجنة قررت ايضا منع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، مع إغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين.

وأكد البيان، ان اللجنة قررت إغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الاذان وكذلك منع إقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر، مشيرا الى ان التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية سيكون الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

PUKmedia عن مكتب اعلام رئيس الوزراء

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