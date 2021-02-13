2021/02/13 | 16:16 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يدعو إلى وقف ’الانهيار’ ومحاولات العرقلة: لست معنياً بالمزايدات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الحكومة تحاول استعادة منهج الدولة وثقة المواطنين، مشددا أن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يدعو إلى وقف ’الانهيار’ ومحاولات العرقلة: لست معنياً بالمزايدات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يدعو إلى وقف ’الانهيار’ ومحاولات العرقلة: لست معنياً بالمزايدات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).