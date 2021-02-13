الكاظمي يدعو إلى وقف ’الانهيار’ ومحاولات العرقلة: لست معنياً بالمزايدات الانتخابية

2021/02/13 | 16:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الحكومة تحاول استعادة منهج الدولة وثقة المواطنين، مشددا أن...

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