العراق يتلقى دعوة دولية لمراقبة مؤتمر حول الأزمة السورية

2021/02/13 | 16:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قدمت روسيا الاتحادية، السبت، دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر‏⁧ ⁧‫أستانا‬⁩ حول الأزمة السورية المزمع عقده بمدينة ⁧‫سوتشي‬⁩ الروسية في 2021/2/16.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان "الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية نزار خير الله التقى السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا الدولية والاقليمية التي تهم البلدين".

وبحسب البيان، "سلم السفير الروسي دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر (مسار استانا) الخامس عشر والمزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية للفترة 16-17/ 2 / 2021 والذي سيناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا".

وأكد الجانبان خلال اللقاء على "التقارب في وجهات النظر العراقية والروسية تجاه سبل حل الازمة السورية و ضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية.



كما تناول اللقاء مسألة الطلبة العراقيين الدارسين في المؤسسات التعليمية الروسية، و إمكانية استثنائهم من الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى الأراضي الروسية بسبب جائحة كورونا، كذلك تم مناقشة موضوع حصول العراق على اللقاح الروسي(سبوتنك v) المضاد لفايروس كورونا".

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