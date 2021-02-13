العراق يسجل 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.. السبت

2021/02/13 | 16:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2190 إصابة جديدة بكورونا، و7 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 641628 حالة، فيما صعد إجمالي الوفيات إلى 13164 حالة.

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