الحشد الشعبي يؤكد مقتل امير “زور الاصلاح” في داعش بديالى

2021/02/13 | 16:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

أفاد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، السبت، بمقتل امير داعش الارهابي في زور الاصلاح شمال شرق ديالى .

وقال التميمي لـوكالة /المعلومة/، إن “عملية نوعية للاستخبارات في زور الاصلاح قرب ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) اسفرت عن قتل اثنين من داعش بينهم عربي الجنسية يوم امس”، لافتا الى ان “التدقيق الاولي اثبت بان احدهما هو امير داعش في زور الاصلاح وهو عراقي الجنسية”.

واضاف، ان “الإرهابي متورط بالعديد من الهجمات ضد اهداف امنية واخرى مدنية وهو من القيادات الوسطى في داعش الإرهابي”، مؤكدا بان “ داعش تلقى ضربة موجعة بمقتل احد اهم قادته في قاطع مدن حوض حمرين على يد الاستخبارات”.

وكانت الاستخبارات العسكرية اعلنت يوم امس عن مقتل اثنين من ارهابيي داعش بينهم عربي الجنسية في قصف مدفعي لمنطقة زور الاصلاح قرب ناحية جلولاء.



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