التعادل الايجابي يحسم لقاء نفط ميسان وزاخو في ممتاز الكرة

2021/02/13 | 16:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

خيم التعادل الايجابي على مباراة نفط ميسان وزاخو ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب ميسان الدولي في افتتاح الاسبوع التاسع عشر من المسابقة.

وسجل احمد سعيد هدف التقدم لميسان من علامة الجزاء في الدقيقة 24، فيما عدل زاخو النتيجة عن طريق محمد جواد في الدقيقة 39.

بهذا التعادل بلغ زاخو النقطة 29 في المركز السادس، فيما اصبح رصيد نفط ميسان 28 نقطة في المركز السابع.انتهى/ 25 ل

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