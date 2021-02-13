اللجنة العليا تقرر فرض حظر التجوال من هذا الموعد

2021/02/13 | 16:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت، فرض حظر التجوال ضمن اجراءات مواجهة خطر كورونا.

وبحسب الوكالة الرسمية، تابعه "ان ار تي عربية"، 13 شباط 2021، فإن "اللجنة العليا قررت فرض حظر للتجوال من الثامنة مساء للخامسة صباحا بدءا من الثامن عشر من الشهر الجاري"، مستثنية من ذلك "الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار من حظر التجوال".

وأضافت أن "اللجنة العليا قررت منع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، بالاضافة الى إغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الاذان".

كما قررت اللجنة "منع إقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر".

وبخصوص التعليم، فقد قررت اللجنة أن "يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب".

وأشارت الى أنها قررت "إغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين".

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