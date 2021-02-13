عاجل | اللجنة العليا تقرر فرض حظر للتجوال من 8 مساء حتى 5 صباحا اعتبارا من 18 شباط الحالي

2021/02/13 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

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اللجنة العليا تقرر فرض حظر للتجوال من 8 مساء حتى 5 صباحا اعتبارا من 18 شباط الحالي

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر إغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها لرفع الاذان فقط

اللجنة العليا تمنع إقامة حفلات الزفاف في القاعات وتغلق مراكز المساج والتجميل

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