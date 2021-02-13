التحالف الدولي يسلم الجيش العراقي دفعة جديدة من المعدات العسكرية

2021/02/13 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي، قيامه بتسليم الجيش العراقي دفعة من المعدات العسكرية في إطار التعاون بين الجانبين.

وقال التحالف في بيان، إن المعدات العسكرية تم تسليمها للجانب العراقي خلال الزيارة التي قام بها سرب القوات الجوية العراقية الثالث والعشرين لقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وعبر تحميل طائرة عراقية من طراز سي مئة وثلاثين بقطع غيار ومعدات تم جلبها من قبل قوات المهام المشتركة عملية العزم الصلب موضحاً أن المعدات ستساعد الجيش العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش.

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