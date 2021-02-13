جهاز مكافحة الإرهاب يعلن عبر

2021/02/13 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، السبت (13 شباط 2021)، العثور على وثاق مهمة بعد مقتل ما يسمى بوالي العراق بتنظيم داعش، أبو ياسر العيساوي.

وقال النعمان، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المعركة تحولت من معركة ميدانية الى معركة استخباراتية، وبعد مقتل العيساوي حصلنا على وثائق ومعلومات مهمة ستقودنا لقياديين آخرين".

وأضاف، "في السنة الماضية نفذن جهاز مكافحة الإرهاب اكثر من 300 عملية قُتل خلالها اكثر من 200 ارهابي واعتقل اكثر من 300 من مستويات قيادية عليا بالتنظيم".

وأشار النعمان، إلى أن "هنالك خلاف بين قيادات وعناصر داعش، في بداية ظهور التنظيم كان يعتمد على العقيدة ( الخاطئة حتما) اما الان فتحول الموضوع لخلاف على السلطة والمال، نحن كجهد استخباراتي استثمرنا هذا الخلاف للوصول لقيادات ارهابية مهمة".

ولفت المتحدث باسم الجهاز، ان "عمل مكافحة الارهاب حاليا يتم بتنسيق عال مع جهاز المخابرات العراقي".

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس 28-1-2021، مقتل "والي العراق" في تنظيم داعش الإرهابي، المكنى "أبو ياسر العيساوي".

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر: "توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

وفي قراءة لهذا الأنجاز ، أكد الخبير العسكري الاميركي، دانيال ديفيس، أن عملية مقتل "والي العراق" في تنظيم داعش، "أبو ياسر العيساوي"، تطور مهم للعراق، فيما أشار إلى ضرورة عمل جميع المكونات العراقية على قطع الدعم عن الجماعات الارهابية.

وقال دانيال ديفيس، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "العملية الاخيرة التي اسفرت عن مقتل القيادي في داعش، تطور مهم جدا للعراق ويجب ان يستمر، وعندما يكون هناك تفجيرات شنيعة في بغداد يجب ان تفعل الحكومة شيئا حياله، وتكون هناك رسالة قوية".

وأضاف ديفيس، أن "مايجب عمله هو عدم الانتظار حتى حدوث هجوم اخر واستحضار المعلومات اللازمة"، مبينا أنه "لسوء الحظ ولخبرتنا اسنوات طويلة، فان مقتل والي العراق في داعش سيدفع داعش لاختيار بديل، والمعركة ستستمر".

وتابع، أن "المعركة ستنتهي عندما يكون الشعب العراقي بسنته وشيعته واي مكون اخر، قد سئم من داعش ويعمل على قطع الدعم عن هذه الجماعات الارهابية، ويجب ان يلعب الشعب دوره في ذلك".

وأكد الخبير العسكري الاميركي، أن "هناك الكثير من المؤشرات على خفض او انهاء مهمة الدور الاميركي في العراق من قبل الرئيس جو بايدن، وهنا يجب ان تلعب القوات العراقية الدور الاكبر في مواجهة الارهاب".

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