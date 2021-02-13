اللجنة العليا للصحة والسلامة تقـرر اغلاق المتنزهات لاسبوعـين ومنع اقامة مجالس العزاء وحفلات الافراح

2021/02/13 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اغلاق المتنزهات لمدة اسبوعين ، ومنع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين دينـار للمخالفين.وقررت اللجنة العليا ايضا ، اغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الاذان ، .كما قررت منع اقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها اعتبارا من ١٥ شباط الحالي الى اشعار اخر ./انتهى5

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