اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر اعتماد التعليم الكترونياً لجميع المراحـل باستثناء المراحل النهائية لكليات الطب

2021/02/13 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ان يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم ١٨ شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب./انتهى5

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