اللجنة العليا تقرر إيقاف التعليم الحضوري والتحول للإلكتروني بالمدارس والمعاهد والجامعات

2021/02/13 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت، إيقاف الدوام الحضوري والتحول إلى التعليم الإلكتروني في المدارس والمعاهد والجامعات.وذكرت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تقرر أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً، بدءاً من يوم 18 شباط”.وأضافت، أن “القرار تستثنى منه المراحل […]

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