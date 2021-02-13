شركات أمنية أمريكية جديدة تصل الى قاعدة عين الأسد في الانبار

2021/02/13 | 16:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / الانبار..

أفاد مصدر أمني، السبت، بوصول شركات أمريكية أمنية جديدة الى قاعدة عين الاسد الجوية غرب الانبار .

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الانبار، شهدت وصول اعداد كبير من عناصر الشركات الامنية الامريكية خلال المدة الماضية”.

وأضاف، أن “بعض تلك الشركات جاءت من سوريا صوب قاعدة عين الاسد غربي الانبار”، مبينا ان “القوات الامريكية افتتحت مكتب جوازات داخل القاعدة يتم من خلاله الموافقة على دخول الشركات بعيدا عن موافقة الحكومة المركزية”.

يشار الى ان مصدر أمني أفاد في وقت سابق بوجود شركة “كي بي ار” الامنية التي تعد من اكبر الشركات الامنية الامريكية داخل قاعدة عين الاسد الجوية.



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