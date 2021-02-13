دعماً للمنتج المحلي.. الزراعة تكشف عن إتلاف كميات كبيرة من المنتجات المهربة

2021/02/13 | 16:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم السبت، عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من محاصيل الخضر ومنتجات الدواجن المهربة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وقال وزير الزراعة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذه الجولات التي تبنتها الجهات الأمنية وبالتعاون مع وزارة الزراعة، شملت بغداد والمحافظات، بغية منع المنتجات المهربة وإيقاف …

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