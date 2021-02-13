الصحة والسلامة الوطنية تصدر قرارات للحد من كورونا بينها “الحظر الجزئي”

2021/02/13 | 16:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا الذي تصاعدت مجددا اعداد الاصابات به.وجاء في بيان للجنة الصحة والسلامة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر فرض حظر للتجوال من الساعة 8 مساء الى الساعة 5 صباحا، اعتبارا من 18 شباط الجاري، …

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