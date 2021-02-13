عاجل.. اللجنة العليا تقرر إغلاق المساجد والحسينيات وفتحها أوقات الصلاة للأذان

2021/02/13 | 16:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، إغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الاذان.

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