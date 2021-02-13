كيف عززت فتوى الدفاع الكفائي عنصر المواطنة؟

2021/02/13 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: اللواء علي حسين الحمداني

تعرضت الدولة العراقية بعد عام ٢٠١٤ إلى

خروقات عدة أدّت بشكل مباشر أو تدريجي

حسب ما يراه المختصون إلى شبه فقدان إلى

لأهم عنصر من عناصر قوة الدولة؛ وهو

(المواطنة).



فكيف ت

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