2021/02/13 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود ?Quo Vadis, Aida علي المسعودفي الحادي عشر من يوليو/ تموز عام 1995، استولت وحدات من صرب البوسنة على منطقة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك وفي أقل من أسبوعين، قامت هذه الوحدات بتصفية ممنهجة لأكثر من ثمانية آلاف شخص من مسلمي البوسنة (البوشناق)، في أبشع جرائم قتل جماعية في القارة الاوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .



قبل المذبحة، أخبر قائد الوحدات الصربية الجنرال " راتكو ملاديتش ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإبادة الجماعية في البوسنة من خلال عيون أم ومترجمة من الأمم المتحدة يجسدها فيلم - كو فاديس ، عايدة؟ - - علي المسعود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإبادة الجماعية في البوسنة من خلال عيون أم ومترجمة من الأمم المتحدة يجسدها فيلم - كو فاديس ، عايدة؟ - - علي المسعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).