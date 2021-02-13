ذي قار تعلن نسب انجاز مشروع تأهيل مدخل سوق الشيوخ

2021/02/13 | 17:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت محافظة ذي قار، السبت، تجاوز نسبة انجاز مشروع تأهيل واكساء مدخل قضاء سوق الشيوخ ال ٨٠ %، ضمن منحة مجلس الوزراء.و قال مستشار محافظ ذي قار واثق قحطان الجوراني في بيان، ان”نسبة انجاز مشروع اكساء مدخل قضاء سوق الشيوخ تجاوزت الـ ٨٠% وهو في مراحله الاخيرة”.واضاف، ان”المشروع ينفذ من قبل احد الشركات المحلية ب ٧٥٠ مليون دينار، ضمن منحة مجلس الوزراء، و يشمل اكساء مدخل القضاء بطول ٢٥٠٠ م تقريباً ابتداء من تقاطع الوائلي الى فلكة المركز كما يتضمن اكساء داخلي من فلكة المركز باتجاه فلكة الدلة”.و اشار الى، انه ” يشمل اعمدة انارة عدد […]

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