تحركات الكاظمي “إعلامية” عضو بالزراعة النيابية: لا دعم للمنتج المحلي والسبب؟

2021/02/13 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني وصف عضو لجنة الزراعة النيابية، علي البديري، اليوم الجمعة، تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المتعلقة بحملة “دعم المنتوج الوطني” بـ”الإعلامية”.وقال البديري، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “السبب الرئيس لمشاكل العراق هو عدم تنشيط القطاع الخاص وعدم المحافظة على المنتج المحلي، وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية”.ورأى أن “كل […]

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