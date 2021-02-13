قوباد طالباني: شهيد المحراب كرس جُل حياته لمقارعة الطُغيان والدكتاتورية

2021/02/13 | 17:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، برقية الى السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، بمناسبة الذكرى الـ 18 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم على يد الارهاب.

وجاء في نص البرقية:

"الأخ العزيز؛ سماحة السيد عمار الحكيم

تحية طيبة..

بمناسبة حلول الذكرى الٲليمة، لإستشهاد القائد الجليل آية الله العظمى محمد باقر الحكيم نجدد تعازينا القلبية.

في كل عام وفي مثل هذا اليوم نستذكر تاریخ نضال شهيد المحراب الذي كرس جُل حياته لمقارعة الطُغيان والدكتاتورية وتَحقيق العدالةِ والحرية لجميع مكونات الشعب العراقي بٲطيافه المختلفة.

لقد كان إستشهاد الفقيد فاجعة كبيرة حلت بالعراق الجديد مع بدايات بزوغ فجر الحرية وكان الفقيد قريباً من الرئيس الراحل جلال طالباني وصديقاً وفياً للشعب الكوردي علی نهج آل الحكيم الكرام و عبر الرئيس الراحل عن عمق حزنه وٲسفه لرحيل هذا القائد الملهم في ٲكثر من مناسبة لما تركه من ٲثر كبير و فراغ في الساحة السياسية والدينية العراقية.



وكان التعاون والتآزر السمة البارزة في علاقة شهيد المحراب والراحل السيد عبدالعزيز الحكيم مع الرئيس طالباني حيث اجتازوا بحكمتهم الكثير من المحن وتصدوا للكثير من الفتن والمصاعب في ٲوقات الشدة ونحن بحاجة ٳلی هذا الٳرث العظيم وهذا النهج البناء في التصدي للمشاكل وحل الإشكالات العالقة.

نُجدد تعازينا ومواساتنا بهذه الذكرى الٲليمة وندعو الجميع ٲن يستلهموا من تُراث الراحلين في التٲكيد علی العمل المشترك والتفاهم ورفض الاستبداد واللجوء ٳلی الحوار من ٲجل العبور بالعراق ٳلی بر الٲمان وانقاذه من المخاطر التي تحدق بتجربته الحرة المبنية علی التنوع والتعدد والديمقراطية في مقدمتها الارهاب الٲعمی الذي مازال يمثل خطراً كبيراً علی الجميع ونحن لن ندخر جهدا في ذلك وفاء لذكراهم الطيبة.

الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لمحبيه الكرام .

قوباد طالباني

نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

PUKmedia عن اعلام مكتب نائب رئيس الحكومة

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