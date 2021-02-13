" حصة الاًقليم الفعلية فى موازنة 2021 بموجب نسبة 12،67 ٪؜ "..!!

2021/02/13 | 17:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجميع في العراق على علم بطبيعة المناقشات الداىًرة الان حول مشروع موازنة العراق لعام 2021 بصورة و اخرى ، وكل من ينظر الى بنودها حسب مصلحته التي تنطلق من خلفيته الاقتصادية و السياسية ، لذلك هناك من يوًيد بنودها او يعارضها ، و هناك من يفضل اعادة صياغتها ...الى اخره من الاّراء بشاًنها.

و اكثر المناقشات حدةً بشاًن هذه الموازنة ، هي التي تتعلق بحصة الاقليم في مشروع الموازنة ، و حسب ما جاءت من الحكومة الى البرلمان ، بنسبة ( 12،67٪؜ ) مقابل تسليم الاقليم لبغداد يوميا ، واردات مقدار ( 250 الف برميل ) من بيع النفط المصدر إضافةً الى ( نصف) واردات المتاًتية من الكماركُ من المنافذ الحدودية .

رغم اننا على شبه قناعة بان النسبة المذكورة لن تحظى بموافقة الاًغلبية البرلمانية ، الا انها اصبحت هذه الفقرة محط الجدال و النقاش و التاًويل لدى عدد كبير من أعضاءالبرلمان المحترمين ، سواءً بصورة مقصودة او غير مقصودة ، او قد تكون لأغراض انتخابية و سياسية او غيرها ، الامر الذي ، وكما يبدو ، خلق راًيا عاما لدى بعض المواطنين العراقيين المحترمين في محافظات الوسط و الجنوب ، يفهم منه ، بان محافظات الاقليم ، و بموجب الفقرة المذكورة اعلاه ، تستحوذ على حصة اكبر من الموازنة مقارنةً ببقية المحافظات الاخرى ، لذلك فان الاًغلبية البرلمانية التابعة للكتل السياسية تصر على عدم الموافقة على هذه الفقرة ، بل و محاولة تعديلها من خلال فرض شروط اقسى على حصة الاقليم من موازنة 2021 ، قد تكون غير دستورية وتكون مجحفة بحق الاقليم و مواطنيه .

على اي حال......وإذا مضت الاًمور على ما يرام ......



وجدنا من الضروري و حسب تقديرنا المتواضع ، ان نبين للراًى العام حصة الاقليم ( الفعلية او الحقيقية ) و كما اقرت من قبل الحكومة في مشروع الموازنة العامة و قبل اجراء فرض شروط غير واقعيةِ و اشد على حصة الاقليم من قبل الاًغلبية البرلمانية ، و لكي يطلع الرأي العام العراقي على هذه المساًلة الحساسة في طبيعة العلاقة بين حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية ، ارتاًينا ان نوضح الامر ومن خلال النقاط التالية :-

أولاً - اذا افترضنا بان البرلمان سوف يصادق على ( مقترح ) اللجنة المالية بتخفيض حجم الموازنة من ( 164 الى 127 ترليون دينار ) ، فانه يترتب عليه ما يلي :-

1- ان حصة الاقليم البالغة نسبة (12،67 ٪؜) من الموازنة العامة تحدد عادةً بعد (طرح ) مقدار ( النفقات السيادية و الحاكمة ) من الموازنة العامة .

2- ومن خلال مراجعة مقدار النفقات السيادية و الحاكمة التي قدرت في الموازنة العامة في السنوات السابقة فانها تشكل سنوياً نسبة لاتقل عن ( 30٪؜) من حجم الموازنة العامة ، و حسب هذه النسبة، فان مجموعها يقدر ب ( 127 في 30٪؜ ) = 38 ترليون دينار تقريباً،

ثانياً- وبعد طرح مجموع النفقات السيادية و الحاكمة المقدرة اعلاه بـ ( 38 ترليون دينار ) من مجموع الموازنة العامة المفترضة حسب مقترح البرلمان بـ ( 127 ترليون ) ، يبقى مقدار الموازنة بحدود ( 89 ترليون دينار ) الذي يحدد بموجبه حصة الاقليم و كما يلي :-

1- ان حصة الاقليم المفترضة بموجب الموازنة العامة المفترضة تبلغ ( 89 في 12،67 ٪؜ ) = 11،3 ترليون دينار تقريباً.

2- لكن بموجب مشروع قانون الموازنة العامة 2021١ ، فان حصة الاقليم تحتسب من ( النفقات العامة الفعلية ) وليست من (النفقات العامة المفترضة او المقدرة ) في مشروع القانون .

2- و كما هو معروف و منذ عام ( 2005 و لحد الان ) فان الحكومة الاتحادية لم تستطيع و في احسن الأحوال ان تنفذ ( تنفق فعلياً ) اكثر من نسبة ( ٧٠٪؜) من مجموع النفقات العامة المقدرة .

4- و بموجب الفرضيات اعلاه سوف يبلغ مقدار ( النفقات العامة الغير فعلية ) اي غير منفذة لعام 2021 من قبل الحكومه الاتحادية بحدود ( 89 في 30٪؜ ) = 27 ترليون دينار ، بينما سوف يبلغ مقدار ( النفقات العامة الفعلية ) بحدود ( 62 ترليون ) و التي تحتسب بموجبها حصة الاقليم الفعلية بنسبة ( 12،67٪؜ ).

خلاصة القول ......



حتى في حالة مصادقة البرلمان على الفقرة المقرة من قبل الحكومة حول تخصيص نسبة الاقليم بـ ( 12،67٪ ) في مشروع موازنة 2021 ، فان حصة الاقليم الحقيقية تبلغ ( 62 في 12،67 ٪؜ 8 ترليون دينار تقربياً .

ختاماً.....



ان تحققت الفرضيات المذكورة اعلاه ، فان (الحصة الفعلية ) للإقليم تشكل نسبة ( 6.3٪؜ ) من الموازنة ، وليست نسبة ( 12،67٪؜ ) ، و يستلم الاقليم بموجبها بحدود ( 8 ترليون دينار ) من حصته لأربع محافظات الاقليم بحدود ( 6 مليون ) نسمة ، و كل هذا يتحقق ان قام الاقليم بتسليم واردات مقدار 250 الف برميل لنفط الاقليم المصدر يوميا و نصف وارداته من المنافذ الحدودية لبغداد.

والسوًال الختامي .....



ماذا سوف يحصل للإقليم و لطبيعة العلاقة بين الحكومتين لو فرضت الاًغلبية البرلمانية شروطاً اقسى من شروط الحكومة على الاقليم في الموازنة ...!!؟؟؟.

والبقية اتركها للراًى العام العراقي عسى و لعل ......



مع التحيات ....

د.



اراس حسين دارتاش

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