حظر تجوال وتعليم إلكتروني.. قرارات جديدة للجنة العليا لمواجهة الجائحة في العراق

2021/02/13 | 17:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة اجتماعاً برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، الس...

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