رئيس الحكومة العراقية يستعرض خطوات الإصلاح الاقتصادي وإعداد الورقة البيضاء

2021/02/13 | 17:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استعرض مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، آخر التطورات المتعلّقة بالخطوات الحكومية في مجال الاصلاح الاقتصادي، واكتمال إعداد الورقة الإصلاحية البيضاء، وتضمين المفاهيم المتعلقة بها في قانون الموازنة الاتحادية العامة.جاء ذلك خلال …

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