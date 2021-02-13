حظر للتجوال وغرامات على المخالفين ضمن حزمة قرارات جديدة في العراق لمواجهة كورونا

2021/02/13 | 17:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة، حزمة قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت فرض …

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