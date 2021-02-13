اتحاد الطائرة يصدر جملة من القرارات الانضباطية

2021/02/13 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

أصدر الاتحاد العراقي بكرة الطائرة، جملة من القرارات الانضباطية الخاصة بالدوري الممتاز.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة في اجتمع اليوم لبحث مجريات مباريات دوري أندية العراق للدرجة الممتازة التجمع الاول والتي تجري مبارياته في محافظة السليمانية”.

واوضح ان “الاتحاد اصدر جملة قرارات منها بعض حرمان ايمن علي مسلم لاعب النادي البحري مباراة واحدة وبغرامة مالية مقدارها ٥٠٠٠٠٠ دينار خمسمائة الف دينار وستكون العقوبة اشد في حالة تكرارها”.

وبين ان “الاتحاد قرر توجيه عقوبة

الانذار الى اللاعب سيف حسين ،، وضرورة الكف عن التصرفات والحركات المرفوضة”، مشيراً الى انه “وجع دعوة مدربي ، ورؤساء الفرق المشاركة والحكام المشاركين في التجمع لاجتماع في يوم الاحد المصادف الساعة الثامنة مساء لتدارس بعض الامور الهامة”.

واشار الى ان “الاتحاد وجه دعوة الى لاعبي نادي الدغارة الانتقال والمشاركة ضمن فرق اندية العراق للدرجة الاولى لهذا الموسم استثناء من الفقرة 15 من اللائحة الفنية والتعليمات، وذلك لانسحاب نادي الدغارة من المشاركة في دوري الدرجة الممتازة ورفع الحيف عن هؤلاء اللاعبين”.



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