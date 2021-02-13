طقس العراق حتى الجمعة.. تقلبات جوية وعواصف رعدية بمناطق وغبار في أُخرى

2021/02/13 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _خاصيتعرض العراق قبل نهاية الأسبوع لموجة باردة مصحوبة بأمطار في مناطق وغبار في أخرى.وتوقع المتنبئ الجوي، صادق العطية، اليوم السبت، أن تتأثر مدن البلاد كافة بموجة من البرد نهاية الأسبوع الحالي، فيما بين أن مدن شمال البلاد ستشهد زخات من الأمطار مصحوبة بالثلوج. وقال العطية في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "طقس للبلاد سيشهد تقلبات جوية بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوعين"، مبينا أن"مدن السليمانية وأربيل ودهوك وشمال غرب نينوى، وغرب الانبار ستشهد هطولا بزخات من الأمطار المصحوبة بالثلج". واضاف أن "المدن الأخرى للبلاد ستشهد امطارا رعدية مع زخات خفيفة نهاية الأسبوع، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي وموجة باردة تتعرض لها مدن العراق كافة".وأوضح العطية أن "موجات البرد تنتهي في منتصف شهر آذار من كل عام تقريبا".من جهته توقع الراصد الجوي مصطفى عامر بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك حدوث سلسلة من العواصف الرعدية يومي الأربعاء والخميس المقبلين تبدأ من غرب العراق ثم تتوسع لمناطق الفرات الأوسط والجنوب ومناطق من شمال البلاد".وأضاف إنه "سيحدث نشاط للسحب الركامية يرافقه تطرف في الضغط السطحي مع أمتداد الجبهة الباردة مما يعزز من تكاثف السحب الركامية بشكل متفاوت بين منطقة وأخرى مع فرص من الأمطار ونشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار ومن ثم تبدأ الكتلة الهوائية الباردة منمساء الأربعاء وتستمر لعدة أيام".وفي وقت سابق ، أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (13 شباط 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن البلاد قد تشهد تساقطاً للأمطار خلال يوم الثلاثاء المقبل.ووفقاً لجداول صادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة ليوم أمس".وأضافت، أن "طقس يوم غد سيكون مستقراً من ناحية درجات الحرارة، باستثناء المنطقة الجنوبية ستشهد ارتفاعاً قليلاً"، مشيرة إلى أن "الطقس يوم الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً إلى غائم، مع فرصة لتساقط الأمطار في الأقسام الغربية للمنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأشارت إلى أن "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر على الأقسام الجبلية ليلاً، ودرجات الحرارة تكون مستقرة، وفي المنطقة الجنوبية سترتفع درجات الحرارة قليلاً، خلال يوم الثلاثاء أيضاً".

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